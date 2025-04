Verbot von Beißtrainings: Der Kampf mit dem Hund

Martin Kruiss trägt jedes Mal die gleiche Kombination: einen schwarzen Kapuzenpulli, braune Wanderschuhe, eine schmutzige Latzhose. Auch in diesem Moment, als Lila auf ihn zusprintet. Er steht mit den Beinen fest am Boden, der Oberkörper nach vorne gebeugt. Die Malinois-Hündin springt in die Luft und beißt in den Juteärmel.

Es ist dieser kurze Moment, der zum Politikum wurde. Und der Martin Kruiss und die Mitglieder seines Vereins in Verruf bringt. Hier, am Trainingsplatz der Sporthundeschule Baumgarten im Burgenland, trifft man sich, um dem Hundesport nachzugehen. Fährtenarbeit, Unterordnung, Agility. Doch im Fokus steht nur eine Ausbildung: jene zum Schutzhund. Sie beinhaltet das umstrittene Beiß- und Angriffstraining, bei dem der Hund auf Kommando in die „Beute“ – also den Juteärmel oder ein Spielzeug aus Jute – beißt. Ab 15. April ist es in Österreich verboten. Der frühere Gesundheits- und Tierschutzminister Johannes Rauch (Grüne) erließ die Verordnung kurz vor seinem Abtritt.