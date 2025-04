Hunde-Beißtraining: Trotz Protests wird an Verbot nicht gerüttelt

Der Tierschutz sieht es als großen Erfolg, Hundezüchter und Vereine sind geteilter Meinung und für jene, die leidenschaftlich Gebrauchshundesport betreiben, sprechen von einer "Grünen Farce“.

Am letzten Tag seiner Amtszeit als Minister hat Johannes Rauch (Grüne) mit einer Novelle des Tierschutzgesetzes dem Beiß- und Angriffstraining zur Schutzhundeausbildung durch private Trainer und Züchter einen gesetzlichen Riegel vorgeschoben. Am 15. April tritt die Änderung in Kraft.