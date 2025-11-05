Blutige Hunde-Attacke in NÖ: "Ich habe noch immer Albträume"

Die 43-Jährige bricht in Tränen aus, dann steht sie auf und geht zum Richter. Sie zeigt ihm ihren Verband – die rechte Hand kann die Frau noch immer nicht ausstrecken. Seit Monaten befindet sie sich im Krankenstand. "Ich habe nach wie vor Albträume", sagt das Opfer.

Die Nacht auf den 12. Juli 2025 konnte sie bis heute nicht vergessen. Gegen 3.30 Uhr früh wurde sie in Waidhofen an der Ybbs von einem American Staffordshire Terrier attackiert. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen, als sie ihr Gesicht mit der Hand schützen wollte. "Eine Ärztin hat später im Krankenhaus zu mir gesagt, dass ich Glück hatte, eine dicke Jacke angehabt zu haben. Sonst hätte es noch schlimmer ausgehen können."

Hundebesitzer zeigte sich geständig

Die blutige Hundeattacke wurde zu einem Fall für die Justiz. Am vergangenen Dienstag musste sich der Besitzer des Staffordshire Terriers am Landesgericht St. Pölten verantworten. Bei dem Angeklagten handelt es sich um den 31-jährigen Nachbarn der Frau.

Der Mann zeigte sich voll geständig. "Ich bekenne mich schuldig", sagt er zu Beginn des Prozesses. Tatsächlich wollte der Mann mit seinem Vierbeiner gegen 3.30 Uhr früh noch eine Runde drehen. Der Hund war nicht angeleint, einen Beißkorb trug er ebenfalls nicht – ein klarer Verstoß gegen das NÖ Hundehaltegesetz, das für Listenhunde strenge Regeln vorsieht.