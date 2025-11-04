"Unvorstellbare Trauer" in NÖ: Schock nach Tod eines Familienvaters

Die schreckliche Nachricht verbreitete sich am Montag wie ein Lauffeuer in der Gemeinde Dunkelsteinerwald im Bezirk Melk: Ein 46-jähriger Landwirt, den in der Ortschaft alle kannten, verlor bei einem tragischen Arbeitsunfall sein Leben.

Wie der KURIER berichtet, war es gegen 10 Uhr am Verladeplatz des Bahnhofs in Loosdorf (Bezirk Melk) zu der Tragödie gekommen. Laut Polizei wurde der Mann von der Bordwand des mit Rüben beladenen Anhängers tödlich getroffen und vom Ladegut verschüttet. Auch die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 15“ konnte den Niederösterreicher nicht mehr retten – der Mann verstarb noch an Ort und Stelle.