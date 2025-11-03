46-Jähriger starb beim Entladen von Rüben im Bezirk Melk

Beim Entladen eines Rüben-Anhängers in Loosdorf (Bezirk Melk) ist am Montag ein 46-Jähriger ums Leben gekommen. Der Landwirt wurde von der Bordwand tödlich getroffen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

Der Notarzthubschrauber "Christophorus 15“ wurde angefordert, der Mann erlag jedoch an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Ereignet hatte sich der Unfall gegen 10.00 Uhr auf dem Verladeplatz des Bahnhofs in Loosdorf. Der 46-Jährige hatte dort sein Traktorgespann abgestellt, um den mit Rüben bestückten Anhänger zu entleeren. Der Niederösterreicher dürfte vom Ladegut verschüttet worden sein.