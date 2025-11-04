Kirche zu verkaufen: Vier Bewerber im Rennen um Gotteshaus in NÖ

Weniger Katholiken, weniger Taufen, Trauungen, Erstkommunionen und allgemein weniger Menschen, die Gottesdienste besuchen: Die römisch-katholische Kirche befindet sich in Österreich mitten in einem massiven Strukturwandel. Die Zahl der Katholiken ist österreichweit am absteigenden Ast. 4,6 Millionen Mitglieder zählte man zuletzt – vor zehn Jahren waren es noch mehr als 5,2 Millionen. Auf zu wenig Gläubige kommen zu viele Immobilien. Die Erzdiözese Wien sucht deshalb neue Besitzer für Kirchen, die zu verwaisen drohen.

Eines dieser Gotteshäuser liegt am Fuße der Rax. In der Pfarre Edlach steht die Filialkirche Hirschwang wie berichtet zum Verkauf. Die neue Nutzung des Gotteshauses darf sich nicht gegen die Interessen und Grundsätze der römisch-katholischen Kirche richten. Damit scheiden einige Projekte von vornherein aus. Auch unter diesen besonderen Voraussetzungen stehen die Chancen sehr gut, dass die Erzdiözese einen Käufer für die Kirche samt Pfarrhof findet. Vier ernst zu nehmende und seriöse Interessenten, die an der Angebotslegung teilgenommen haben, sind nach einem Auswahlverfahren noch im Rennen um den Zuschlag für die eher ungewöhnliche Immobilie. Eine Entscheidung soll noch im November fallen.

Kirche ist 240.000 Euro wert

Wie es vonseiten der Erzdiözese Wien heißt, schaffte es die Pfarre wirtschaftlich nicht mehr, die teuren Sanierungs- und Instandhaltungskosten des Gebäudes zu tragen. Laut Verkehrswertgutachten liegt der Wert der Kirche samt ehemaligem Pfarrhaus, das schon als Kindergarten und zu Vereinszwecken genutzt wurde, bei 240.000 Euro. Dem stehen dringende Sanierungskosten von gut 150.000 Euro gegenüber.

Die Kirche samt Nebengebäude steht nicht unter Denkmalschutz, Teile der Liegenschaft sind als Bauland und Teile als Grünland gewidmet. Theoretisch wäre es sogar möglich, das Gotteshaus dem Erdboden gleichzumachen. Nach derzeitigem Stand hat dies aber keiner der übrig gebliebenen Interessenten vor, erklärt Diakon Norbert Mang.

Es handle sich um vier ernst zu nehmende Projektwerber, die noch im Rennen um die Kirche sind. Ihre Ideen und Vorstellungen sind unterschiedlich und reichen vom Umbau zu einem Seminarzentrum, über eine Veranstaltungsstätte für Kunst und Kultur bis zur Beibehaltung des ursprünglichen Zwecks als Kirche. Die Pfarre Edlach hofft jedenfalls, dass die Kirche als Sakralraum erhalten bleibt, so Mang.

Ausgeschieden ist definitiv eine serbisch-orthodoxe Interessentengruppe, die sich ebenfalls um das Objekt bemühte. Wegen ihrer Russland-Nähe hat die Kirche Abstand davon genommen, die Gespräche mit den Vertretern weiter zu verfolgen.