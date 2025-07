Man wolle „auf die Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte in Welt und Kirche reagieren und für zukunftsfeste Strukturen sorgen“, heißt es in der Begründung aus Wien. Das „jetzt sehr ineffizient genutzte Areal“ werde neu konzipiert. „Der Moment ist gekommen, wo die Pfarren St. Othmar und Herz Jesu zusammengehen und ihre Kräfte bündeln.“

Genau das sieht Elisabeth Pollheimer jedoch mit gemischten Gefühlen. „Es ist ein Veranstaltungssaal, wir brauchen aber auf jeden Fall auch weiterhin ein echtes spirituelles Zentrum in der Pfarre“, betont sie. „Das kirchliche Leben muss erhalten bleiben – was wir derzeit aber leider nicht erleben.“ Die Vorbereitungsstunden für Firmung und Erstkommunion etwa würden schon nicht mehr in Herz Jesu stattfinden.

„Kirchenaustritte drohen“

Die Zusammenlegung mit St. Othmar sehe man an sich nicht als Problem. Dass Heilige Messen dann allerdings großteils dort stattfinden sollen, sehr wohl, sagt Klaus Pollheimer. „Vor allem für ältere Menschen ist die Entfernung so groß, dass sie den Weg nicht auf sich nehmen wollen. Ich denke, dass dieser Schritt zu Kirchenaustritten führen würde.“

Dem Argument, der Besuch der Messen in Herz Jesu sei stark rückläufig, widerspricht Klaus Pollheimer aber: „Wir zählen jetzt jeden Sonntag. Es sind zwischen 80 und 110 Menschen in der Kirche. Bei drei Messen heuer waren es mehr als 200.“ Der Theresiensaal eigne sich daher nur bedingt: „Wir wollen keinen Veranstaltungssaal, in dem wir jedes Mal vor Messen hin- und herräumen müssen, um dann in einer Ecke Sessel aufstellen zu können.“ Auch für Seniorennachmittage und Feste werde regelmäßig ausreichend Platz benötigt, gibt Elisabeth Pollheimer zu bedenken.