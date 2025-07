Blutspuren im Auto: Feuerwehr und Polizei finden verletzten Fahrer in NÖ

Eine Suchaktion nach einem verunfallten Autolenker ist am Samstag in Alland in Niederösterreich (Bezirk Baden) erfolgreich beendet worden. Ein VW-Transporter war gegen eine Leitschiene geprallt und quer auf der Landesstraße (B11) gestanden. Im Fahrzeug waren Blutspuren, vom Lenker fehlte sonst aber jede weitere Spur.