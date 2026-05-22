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Spanien

38 Grad: Vater vergisst Kind (2) im heißen Auto – Mädchen stirbt

Ein zweijähriges Mädchen starb, nachdem es bei 38 Grad Außentemperatur stundenlang im Auto vergessen wurde. Der Bürgermeister ordnet Staatstrauer und eine Schweigeminute an.
22.05.2026, 11:07

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Krankenwagen mit Blaulicht fährt schnell durch eine beleuchtete Stadt bei Nacht.

In der Gemeinde Brión im Nordwesten Spaniens ereignete sich ein tragischer Vorfall: Ein Vater ließ seine zweijährige Tochter bei hohen Temperaturen für mehrere Stunden im Auto zurück. Das Kind starb infolge eines Hitzschlags.

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Bei hohen Temperaturen: Vater vergaß Tochter (2) im Auto 

Wie aus Berichten der katalanischen Regionalzeitung ARA sowie von The Guardian hervorgeht, fuhr der Vater am Morgen des 20. Mai mit seinen beiden Kindern los und brachte zunächst das ältere zur Schule. Die zweijährige Tochter wollte er anschließend wie gewohnt bei der Kindertagesstätte abgeben. 

Durch Anruf abgelenkt

Medienberichten zufolge soll ihn jedoch ein eingehender Anruf so abgelenkt haben, dass er aus dem Auto stieg, zur Arbeit ging und seine Tochter über mehrere Stunden auf dem Rücksitz vergaß. 

Kind starb infolge eines Hitzschlags im Spital

Laut der Regionalzeitung La Voz de Galicia geriet die Mutter in Panik, als sie die Zweijährige gegen 15 Uhr von der Kita abholen wollte und dort erfuhr, dass sie an diesem Tag nicht gebracht worden war. Als den Eltern das Versäumnis bewusst wurde, alarmierten sie den Notruf. Das Kind wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo es einen Herzstillstand erlitt und verstarb. 

Auto wird bei Hitze zur lebensgefährlichen Falle

Laut The Guardian starb das Mädchen infolge eines Hitzschlags. Zum Zeitpunkt des Geschehens wurden in Teilen der Region rund 38 Grad Celsius gemessen. Bei solchen Temperaturen kann sich der Innenraum eines geschlossenen Autos innerhalb kurzer Zeit zu einer lebensgefährlichen Hitzefalle entwickeln.

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Zweitägige Staatstrauer 

Der Bürgermeister von Brión, Pablo Lago Sanmartín, ordnete eine zweitägige Staatstrauer an und sprach der Familie sein tiefstes Beileid aus. Am 22. Mai wird um 12 Uhr auf dem Stadtplatz eine Schweigeminute abgehalten. 

In einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt es zudem, der Familie würden in dieser schwierigen Zeit sämtliche kommunalen Unterstützungsangebote zur Verfügung gestellt. 

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kurier.at, mka  | 

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