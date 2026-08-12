Eine Mutter aus New Jersey war fassungslos, als sie die Nachricht erhielt, dass ihr Sohn nicht in der Schule erschienen war. Das 9-jährige Kind ist im Schulbus eingeschlafen und wurde allein in dem Fahrzeug am Busbetriebshof zurückgelassen.

Bub kam nicht in der Schule an Wie abc 7 Eyewitness News berichtet, ereignete sich der Vorfall am 6. August. Der Sohn von Wanda Chandler begab sich um 8 Uhr morgens auf den Weg in die Sommerschule. Es war für den 9-Jährigen der letzte Tag, an dem er die Union Valley Elementary School in Blackwood besuchte. Er fuhr fünf Wochen lang jeden Tag mit dem Bus zur Bildungsstätte, so auch am Donnerstag. Die Schule gehört zum Schulbezirk Gloucester Township Public Schools, der über eine eigene Transportabteilung verfügt. Als Chandler etwa zweieinhalb Stunden, nachdem sich ihr Sohn auf den Weg gemacht hatte, einen Anruf vom Schulbezirk erhielt, wurde sie unruhig. Am Telefon wurde der Mutter gesagt, dass ihr Sohn nicht in der Sommerschule angekommen sei.

9-Jähriger schlief im Bus ein Was Chandler nicht wusste: Ihr Sohn ist im Bus auf dem Weg in die Schule eingeschlafen. Der Busfahrer hat dies wohl nicht bemerkt, denn das Kind wachte allein im Bus auf dem Betriebshof auf. „Er wurde einfach schlafend im Busbetriebshof zurückgelassen“, sagte die empörte Mutter. Der Bub erklärte gegenüber dem Medium, dass er selbstständig herausfinden musste, wie man die Bustür öffnet, um nach Hilfe zu suchen. „Ich habe dieses Ding hochgehoben, um die Tür zu öffnen“, sagte er. „Ich stieg aus dem Bus und suchte nach jemandem. Ich fand diesen Mann und fragte ihn: ‚Wissen Sie, wie ich zurückkommen kann?‘“ Obwohl der Bub Angst hatte, versuchte er ruhig zu bleiben. „Ich wollte ein großer Junge sein, also habe ich einfach mutig und normal gehandelt.“

Kind holte sich Hilfe von Mitarbeiter Ein Mitarbeiter kümmerte sich um das verängstigte Kind und brachte es in das Hauptgebäude des Busunternehmens. Laut Chandler wurde anschließend die Kinderschutzbehörde informiert. Der Bub wurde schließlich in die Schule gebracht und konnte am restlichen Unterricht teilnehmen.