Als Brittany und Joshua Burns ihren Skiurlaub mit ihrer fünfjährigen Tochter 2024 im Café des beliebten Skigebiets Heavenly Mountain Resort in South Lake Tahoe, Kalifornien, gemütlich ausklingen lassen wollten, kam es zu einem folgenschweren Vorfall: Ihr Kind verbrühte sich an einem Häferl heißer Schokolade. Die Familie geht nun gerichtlich gegen die Betreiber des Resorts vor.

Klage nach Verbrennungen durch zu heiße Schokolade Wie der San Francisco Chronicle berichtet, hat das Ehepaar beim El Dorado County Superior Court eine Klage eingereicht. Der Klageschrift zufolge bestellte die Mutter während einer Pause einen Kakao für ihre fünfjährige Tochter im "Sky Deck Café" mit Blick auf die Skipisten. Die Kassiererin füllte die heiße Schokolade in einen Becher zum Mitnehmen, sprühte Schlagobers drauf und reichte das Getränk ohne Deckel "direkt an die Minderjährige".

Als das Mädchen einen Schluck nehmen wollte, war der Kakao viel zu heiß. Das Kind verschüttete die heiße Flüssigkeit versehentlich in ihren Skianzug und erlitt dadurch schwere Verbrühungen.

Dauerhafte Narben Der Anwalt der Familie, Roger Dreyer, erklärte: "Sie erlitt schwere Verbrennungen im Brust- und Bauchbereich. Jetzt hat sie dauerhafte Narben." In der Klage geben die Eltern an, dass die heiße Schokolade bei einer "übermäßig hohen und unnötig heißen Temperatur" serviert wurde. Die Klageschrift beschreibt die Flüssigkeit als "viel zu heiß zum Konsum und gefährlich, insbesondere für Minderjährige".