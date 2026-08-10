Kanada: Kind lässt sich nicht anschnallen. Flug ausgefallen

Ein Kind hat in Kanada den Start eines Passagierflugzeugs verhindert. Auf dem Weg zur Startbahn sei das Kind auf seinem Sitz aufgestanden und habe sich geweigert, den Sicherheitsgurt anzulegen, zitierten kanadische Medien am Samstag (Ortszeit) aus einer Mitteilung der Fluggesellschaft Porter Airlines. Alle Versuche der Besatzung sowie des begleitenden Elternteils, das Kind zum Anschnallen zu bewegen, seien erfolglos geblieben.

Kein Trotz, sondern große Angst als Ursache

Die Maschine sollte am vergangenen Donnerstagabend eigentlich von Victoria im Südwesten Kanadas nach Toronto fliegen. Aus Sicherheitsgründen sei sie schließlich zum Terminal zurückgekehrt. Alle Passagiere hätten das Flugzeug verlassen müssen, hieß es in den Berichten. Bis das Kind und sein Elternteil von Bord gegangen seien und man ihr Gepäck aus dem Flugzeug geladen habe, sei es zu spät für einen erneuten Start gewesen.