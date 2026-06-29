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Deutschland

Bub (6) ertrank in Naturbad in Bayern

Der Bub ging laut Polizei unbeaufsichtigt ins Wasser. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo er später verstarb.
29.06.2026, 15:12

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Leuchtendes Notarzt-Schild mit orangefarbenem Blinklicht auf einem Einsatzfahrzeug.

Ein Sechsjähriger ist in einem Naturbad in Bayern (Deutschland) ertrunken. Der Bub sei am Samstag mit seinen Eltern im Bad in Schnaittenbach in der Oberpfalz gewesen, aber nach ersten Erkenntnissen unbeaufsichtigt ins Wasser gegangen, obwohl er nicht schwimmen konnte, teilte die Polizei mit. Zwei andere Kinder hätten später den Bademeister zu Hilfe gerufen, weil sie das Kind regungslos im Wasser sahen.

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Der Bademeister und ein zufällig anwesender Arzt hätten noch eine Reanimation eingeleitet. Der Bub sei per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, wo erneut Reanimationsversuche erfolgten. Das Kind sei aber gestorben.

Polizei ermittelt zum Unfallhergang

Die Kripo ermittle jetzt, wie es zum Tod des Kindes kommen konnte, sagte ein Polizeisprecher. Dazu müssten mehrere Menschen befragt werden - darunter auch die beiden Kinder, die den Sechsjährigen im Wasser entdeckten.

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