Bub (6) ertrank in Naturbad in Bayern

Ein Sechsjähriger ist in einem Naturbad in Bayern (Deutschland) ertrunken. Der Bub sei am Samstag mit seinen Eltern im Bad in Schnaittenbach in der Oberpfalz gewesen, aber nach ersten Erkenntnissen unbeaufsichtigt ins Wasser gegangen, obwohl er nicht schwimmen konnte, teilte die Polizei mit. Zwei andere Kinder hätten später den Bademeister zu Hilfe gerufen, weil sie das Kind regungslos im Wasser sahen.

Der Bademeister und ein zufällig anwesender Arzt hätten noch eine Reanimation eingeleitet. Der Bub sei per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, wo erneut Reanimationsversuche erfolgten. Das Kind sei aber gestorben.