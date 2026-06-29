Bludenz: Zwei Todesopfer bei Badeunfall

Bei einem Badeunfall auf der Ill in Bludenz sind am Sonntag zwei Menschen gestorben, darunter ein zehnjähriges Kind. Dies teilte die Polizei Vorarlberg mit. Der folgenschwere Vorfall ereignete sich unterhalb eines Wasserfalls.

Drei Personen waren ins Wasser gesprungen und wurden aufgrund der starken Strömungs- und Sogkräfte der Wasserwalze unter die Oberfläche gedrückt. Ein weiterer Angehöriger und Ersthelfer bargen die Verunglückten und begannen mit Reanimationsmaßnahmen.