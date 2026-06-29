79-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Freibad in NÖ
Ein tragischer Badeunfall hat sich am Sonntagnachmittag im Freibad in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) ereignet. Ein 79-jähriger Mann konnte nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.
Ersthelfer starteten mit der Reanimation
Gegen 15.40 Uhr bemerkten Badegäste den leblosen Mann am Beckenboden und schlugen sofort Alarm. Der 79-Jährige aus dem Bezirk Amstetten wurde umgehend aus dem Wasser gezogen, während Ersthelfer sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begannen.
Kurz darauf trafen die alarmierten Einsatzkräfte sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 10 am Unfallort ein. Trotz des raschen Einsatzes gelang es jedoch nicht, den Mann zu retten. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 79-Jährigen feststellen.
Die genauen Umstände des Vorfalls sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen tragischen Badeunfall.
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