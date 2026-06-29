79-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Freibad in NÖ

Ein tragischer Badeunfall hat sich am Sonntagnachmittag im Freibad in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) ereignet. Ein 79-jähriger Mann konnte nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

Ersthelfer starteten mit der Reanimation

Gegen 15.40 Uhr bemerkten Badegäste den leblosen Mann am Beckenboden und schlugen sofort Alarm. Der 79-Jährige aus dem Bezirk Amstetten wurde umgehend aus dem Wasser gezogen, während Ersthelfer sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begannen.