Am heißen Wochenende sind nach Angaben der Lebensretter von der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) in Deutschland mindestens 26 Menschen beim Baden ums Leben gekommen – alles Männer und Buben.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft zählte dabei auch Vermisste mit, deren Identität bekannt ist, die aber noch nicht gefunden wurden.

Die vorläufige Bilanz bezieht sich auf die Zeit von Freitag bis Sonntag. Bereits am Donnerstag hatte es den Angaben zufolge mindestens sieben weitere tödliche Unglücke gegeben.