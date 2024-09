Mann schießt auf vorbeifahrende Autos: mehrere Verletzte

Im US-Bundesstaat Kentucky fahndet die Polizei nach dem Mann, der am Samstagabend an einem Interstate Highway auf vorbeifahrende Autos gefeuert und dabei mindestens sieben Menschen verletzt haben soll.

Es handle sich vermutlich um einen 32-Jährigen, der als "bewaffnet und gefährlich" eingestuft werde, so das Büro des Sheriffs in Laurel County. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 18.00 Uhr in ländlicher Gegend in der Nähe der Kleinstadt London.