Todeskandidat soll mit Stickstoff hingerichtet werden

von Lukas Bergmann

Szenen wie aus einem Horrorfilm spielten sich am 17. November 2022 im Holman-Gefängnis im Süden von Alabama ab. Der zum Tode verurteilte Mörder Kenneth Smith wurde in die Todeskammer gebracht, um dort seine Giftinjektion zu bekommen. Obwohl Alabamas Höchstgericht noch Minuten vor der Prozedur einen sofortigen Stopp der Maßnahmen verhängt hatte, schnallte das medizinische Personal ihn auf die Trage, um sein Leben zu beenden. Doch dann der Schock: Das zuständige medizinische Personal fand Smiths Venen nicht. Nach vier Stunden und mehreren gescheiterten Versuchen brach man den Vorgang ab und hinterließ einen Todeskandidaten mit extremen Schmerzen. Sie stachen in die Muskeln und Knochen, nur nicht in den Blutkanal, laut seinem Anwalt leidet Smith bis heute noch an den Folgen dieses gescheiterten Tötungsversuchs.

