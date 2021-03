Kenia stellt Ultimatum für Schließung riesiger Flüchtlingslager

In Kakuma im Nordwesten Kenisa sind derzeit rund 190.000 Flüchtlinge untergebracht, die mehrheitlich aus dem Südsudan stammen. In Dadaab leben fast 250.000 Flüchtlinge, die vor allem aus Somalia stammen. Sie suchten ab dem Beginn des somalischen Bürgerkriegs 1991 Zuflucht im benachbarten Kenia. Dort leben mittlerweile Generationen von Flüchtlingen gibt, die ihr ganzes bisheriges Leben in Dadaab verbracht haben.

Zu Spitzenzeiten beherbergte das Lager allein mehr als eine halbe Million Menschen, damals galt es als größtes Flüchtlingslager der Welt.