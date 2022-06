Kein Personal für die Touristen in Spanien

Arbeitsexpertin Gayle Allard von der IE University in Madrid glaubt aber auch, dass die neue Regierung zu viele soziale Leistungen eingeführt hat und das Arbeitslosengeld zu einfach fließt: „Für manche lohnt es sich nicht mehr, sich vom Sofa zu bewegen. In Deutschland oder Dänemark können nicht einfach Jobs abgelehnt werden.“

Die Bars und Restaurants in Madrid sind jeden Tag von morgens bis abends gefüllt. „Das Leben zu genießen war in Spanien schon immer eine Priorität. Die Pandemie hat das verstärkt,“ sagt Allard. Aber der Arbeitnehmer kann jetzt auch auswählen. Die spanische Wirtschaft wird nach verschiedenen Schätzungen in diesem Jahr erneut um die 5 % zulegen. Die Arbeitslosigkeit ist mit 13 % so niedrig wie schon lange nicht mehr. „Leider gibt es immer noch viele Spanier, die teilweise oder komplett schwarzarbeiten,“ klagt Arbeitsmarktexperte José Manuel Corrales, der an der Universidad Europea auf Teneriffa lehrt. Das erkläre auch die im EU-Mittel immer noch offiziell doppelt so hohe offizielle Arbeitslosigkeit Spaniens.

Die Begabung, Talente zu halten

Corrales ist einer der wenigen Ökonomen in Spanien, der das eigentliche Problem des Arbeitsmarktes offen ausspricht: der Unternehmer, der auf seine Margen nicht verzichten will und der seiner Meinung nach ebenfalls ausgebildet werden muss: „Er muss lernen, zu motivieren und Talente richtig zu sondieren und zu halten.“ Corrales glaubt, dass die Prekarität der Arbeitsbedingungen der Hauptgrund ist, warum viele Firmen derzeit keine Leute finden: „Einfach mehr zahlen,“ schlägt er vor. Ausbeutung käme auch im gehobenen Sektor vor, warnt er: „Manche Firmen suchen eine Art Nobelpreisträger gemäß Jobzanzeige, wollen dann aber nur wenig mehr als den Mindestlohn zahlen. Das geht nicht.“

Angebot und Nachfrage

Die meisten spanischen Unternehmen haben nicht mehr als 50 Mitarbeiter und sind völlig überfordert mit den aktuellen digitalen Möglichkeiten, ihre Angestellten weiterzubilden. Aber wie die Arbeitsministerin Yolanda Díaz bei ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren feststellte, „fehlt es auch an einem richtigen Match von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt.“ Díaz ist als Teil des extremlinken Koalitionspartners der regierenden Sozialdemokraten, der Parteienvereinigung Unidas Podemos, der eigentliche Star der Regierung und entscheidend daran beteiligt, dass der Mindestlohn seit 2020 schrittweise von 900 auf 1000 Euro im Monat angehoben wurde. Die ausgewiesene Atheistin sprach Ende vergangenen Jahres sogar mit dem Papst über die vielen frustrierten Jugendlichen in Spanien und wie ihnen geholfen werden kann. Für Elena Moreno ist sie ein Vorbild: „Hoffentlich ändert sich dauerhaft etwas in Spanien.“