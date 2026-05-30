Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Bayern

Katzen drehten beim Spielen Herdplatten auf: Wohnungsbrand

Zwei Katzen dürften beim Spielen zwei Herdplatten aufgedreht haben. Eine Plastikflasche fing Feuer. Eine der Katzen starb bei dem Brand.
30.05.2026, 09:47

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Feuerwehr

Zusammenfassung

  • Zwei Katzen lösten in Velden einen Wohnungsbrand aus, indem sie Herdplatten einschalteten.
  • Eine Plastikflasche auf dem Herd fing Feuer, das sich auf die Wohnung ausbreitete und 100.000 Euro Schaden verursachte.
  • Eine Katze starb im Brand, die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Zwei Katzen sollen im niederbayerischen Velden, rund 70 Kilometer von München entfernt, einen Wohnungsbrand ausgelöst haben. Die Tiere waren allein in der Wohnung und sollen beim Spielen an die Knöpfe zweier Herdplatten gekommen sein, teilte die Polizei mit. Auf einer der Platten stand eine Plastikflasche, die dadurch Feuer fing. Die Flammen griffen anschließend auf die Wohnung über.

Zeugen bemerkten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Eine der Katzen starb in der Wohnung. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Großeinsatz in Wien: Brand in Wohnhausanlage, Frau (60) und Hund eingeschlossen
Brand in Gastro-Betrieb in NÖ: 8 Personen, darunter 2 Kinder, eingeschlossen
250 Einsatzkräfte kämpften gegen Brand in drei Hallen in NÖ
Deutschland
Agenturen, sif  | 

Kommentare