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Katzen drehten beim Spielen Herdplatten auf: Wohnungsbrand
Zwei Katzen dürften beim Spielen zwei Herdplatten aufgedreht haben. Eine Plastikflasche fing Feuer. Eine der Katzen starb bei dem Brand.
Zusammenfassung
- Zwei Katzen lösten in Velden einen Wohnungsbrand aus, indem sie Herdplatten einschalteten.
- Eine Plastikflasche auf dem Herd fing Feuer, das sich auf die Wohnung ausbreitete und 100.000 Euro Schaden verursachte.
- Eine Katze starb im Brand, die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.
Zwei Katzen sollen im niederbayerischen Velden, rund 70 Kilometer von München entfernt, einen Wohnungsbrand ausgelöst haben. Die Tiere waren allein in der Wohnung und sollen beim Spielen an die Knöpfe zweier Herdplatten gekommen sein, teilte die Polizei mit. Auf einer der Platten stand eine Plastikflasche, die dadurch Feuer fing. Die Flammen griffen anschließend auf die Wohnung über.
Zeugen bemerkten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Eine der Katzen starb in der Wohnung. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.
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