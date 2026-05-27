250 Einsatzkräfte kämpften gegen Brand in drei Hallen in NÖ

Bei einem Brand am Mittwoch in Zwentendorf (Bezirk Tulln) ist die Feuerwehr im Großeinsatz gestanden. Drei Hallen und ein ehemaliges Bürogebäude in einem Gewerbegebiet in der Katastralgemeinde Erpersdorf wurden zerstört.

Rund 250 Mitglieder von 18 Feuerwehren standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Am Abend war der Brand laut Landeskommando unter Kontrolle. Zwei Personen, darunter ein Feuerwehrmann, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Brandursache steht noch nicht fest In der Halle eines Gewerbebetriebes war aus vorerst unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Kurz nach 17.00 Uhr wurde die zweithöchste Alarmstufe "B3" ausgelöst.