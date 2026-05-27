Rettungshubschrauber in NÖ: 21-Jähriger stirbt nach Badeunfall

Ein 21-Jähriger ist nach einem Badeunfall am Pfingstmontag in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) im Krankenhaus gestorben. Die Polizei bestätigte am Mittwoch auf APA-Anfrage einen entsprechenden ORF-Bericht.

Der Wiener war beim Schwimmen im Badeteich Gerasdorf untergegangen, andere Gäste brachten den jungen Mann ans Ufer. Der 21-Jährige wurde reanimiert und in die Klinik Floridsdorf geflogen, wo er nun seinen Verletzungen erlag.

Regungslos im Wasser

Der junge Mann war am Montagabend gemeinsam mit Freunden zur Badeplattform in der Mitte des Teichs geschwommen. Plötzlich habe er sich nicht mehr bei der Gruppe befunden, teilte die Polizei mit. Seine Freunde sahen ihn regungslos unter Wasser treiben, Badegäste retteten den 21-Jährigen vom Grund des Teichs. Im Einsatz stand der Notarzthubschrauber "Christophorus 9".