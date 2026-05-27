Gerade noch rechtzeitig konnte eine Autolenkerin am Dienstag gemeinsam mit ihrem Hund aus ihrem Auto springen, dann versank das Fahrzeug auch schon in der Donau. Warum die Frau im Gemeindegebiet von Hofamt Priel (Bezirk Melk) mit ihrem Kleinwagen rückwärts in die Donau gerollt war, ist noch ungeklärt.

Der Kleinwagen wurde aus dem sechs Meter tiefen Wasser gehoben.

Der Unfall dürfte bei einem Ausparkmanöver passiert sein. Jedenfalls konnte sich die Frau in der misslichen Situation gerade noch retten. Nachdem der Wagen in den Fluten versunken war, alarmierte die Frau die Einsatzkräfte. Die zuständige Feuerwehr Wein-Ysperdorf ortete den Pkw vom Feuerwehrboot aus mit dem Echolot und holte den NÖ Feuerwehrtauchdienst Gruppe West zu Hilfe.

Die Tauchergruppe ortete das Fahrzeug im trüben Wasser schließlich in sechs Metern Tiefe.

Bergung

Mithilfe von Hebeballons und dem Kran des Wechselladefahrzeugs der Feuerwehr Ybbs/Donau konnte das versunkene Auto gesichert und am späten Nachmittag aus der Donau gehoben und an einen sicheren, trockenen Platz gebracht werden.