Stundenlange Sperre auf A4 nach Unfall mit drei Lkw
Ein Unfall mit drei beteiligten Lkw hat am Dienstag in Niederösterreich für eine stundenlange Sperre der Ostautobahn (A4) in Richtung Wien gesorgt. Der Bereich von Fischamend bis Schwechat (beides Bezirk Bruck an der Leitha) war nicht passierbar, ein kilometerlanger Stau war die Folge.
Zwei Personen wurden verletzt, teilte Sonja Kellner, Sprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich, auf Anfrage mit. "Christophorus 9" sowie der Intensivtransporthubschrauber (ITH) rückten aus.
Die Sperre der A4 in Richtung Wien hatte laut ÖAMTC und Polizei kurz vor 12.00 Uhr ihren Lauf genommen. Gegen 17.00 Uhr war die Ostautobahn im betroffenen Bereich weiterhin nicht passierbar. In den Nachmittagsstunden startete das Rote Kreuz einen Versorgungseinsatz. 15 Personen verteilten Kellner zufolge Wasser an im Stau wartende Fahrzeuginsassen. Auch auf den Ausweichrouten kam es zu Verzögerungen.
Eines der auf der A4 verunfallten Schwerfahrzeuge hatte Getränkedosen geladen, die durch den Crash auf die Fahrbahn gelangten. Die Aufräumarbeiten dürften bis in die Abendstunden dauern.
Kommentare