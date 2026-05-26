Stundenlange Sperre auf A4 nach Unfall mit drei Lkw

Ein Unfall mit drei beteiligten Lkw hat am Dienstag in Niederösterreich für eine stundenlange Sperre der Ostautobahn (A4) in Richtung Wien gesorgt. Der Bereich von Fischamend bis Schwechat (beides Bezirk Bruck an der Leitha) war nicht passierbar, ein kilometerlanger Stau war die Folge.

Zwei Personen wurden verletzt, teilte Sonja Kellner, Sprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich, auf Anfrage mit. "Christophorus 9" sowie der Intensivtransporthubschrauber (ITH) rückten aus.