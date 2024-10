Weltweit gibt es immer mehr Katholiken, nur in Europa nicht

Die Zahl der Katholiken nimmt in der Welt zu und ist nur in Europa rückläufig. Am 31. Dezember 2022 lag die Zahl der Katholiken in der Welt bei 1.389.573.000, was einen Anstieg von 13.721.000 Personen im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Der Anstieg betrifft vier der fünf Kontinente. Nur in Europa ist ein Rückgang der Katholiken von 474.000 Personen zu verzeichnen, geht aus den statistischen Daten über die Kirche in der Welt hervor, die von der Agentur Fides veröffentlicht wurden.

Anstieg der Katholiken in Afrika und Amerika am stärksten

Wie in den vergangenen Jahren ist der Anstieg der Katholiken in Afrika (plus 7.271.000) und Amerika (plus 5.912.000) am stärksten. Es folgen Asien (plus 889.000) und Ozeanien (plus 123.000). Der Anteil der Katholiken an der Weltbevölkerung ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen (plus 0,03) und liegt bei 17,7 Prozent.

Die Gesamtzahl der Bischöfe in der Welt ist im Vergleich zur Vorjahreserhebung um 13 auf 5.353 gestiegen. Während die Zahl der Diözesanbischöfe gestiegen ist (plus 19), ist die der Ordensbischöfe gesunken (minus 6). Es gibt 2.682 Diözesanbischöfe und 2.671 Ordensbischöfe. Die Gesamtzahl der Priester in der Welt ist gesunken: 407.730 (minus 142 im Vergleich zum Vorjahr).