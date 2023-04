Katholiken feiern Ostermesse in der Jerusalemer Grabeskirche

In seiner Predigt rief er dazu auf, den auferstandenen Christus zu verkündigen. Dabei müssten Kirche und Gläubige keineswegs perfekt sein. Es genüge die Bereitschaft zur Umkehr, so der Italiener. Die Begegnung mit dem Auferstandenen finde im alltäglichen Leben statt.

In der Grabeskirche wird die katholische Osternacht jeweils schon am frĂĽhen Samstagmorgen gefeiert. Dies geht zurĂĽck auf den sogenannten Status quo, ein Regelwerk aus dem 19. Jahrhundert, in dem der Gebetsplan der an der Kirche beteiligten sechs Konfessionen festgeschrieben ist.