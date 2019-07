Kapstadt: Bald die gefährlichste Stadt der Welt

Auf dem Bezirksgericht in Wynberg gingen im Flur zwei Jugendbanden mit Messern aufeinander los. "Das Blut spritzte wie Wasser aus einer Wasserflasche", berichtet ein Augenzeuge. Es gab mehrere Verletzte und einen Toten. Kurz zuvor war im Valhalla Park eine Mitarbeiterin der Regierungspartei ANC am helllichten Tag vor den Augen ihrer siebenjährigen Tochter erschossen worden.

Das sind keine Extremfälle, sondern mittlerweile der Alltag in Kapstadt ( Südafrika). Diese Meldungen kamen allein am Freitag. Auch das Wochenende wird gewalttätig werden. Am vorvergangenen gab es über 40 Morde, am vergangenen 25 – weniger auch nur, weil erstmals die Armee mit gepanzerten Fahrzeugen patrouillierte.