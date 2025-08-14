Chaos im Urlaubsparadies: Heftige Überschwemmungen und 8 Tote

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Regierung des afrikanischen Inselstaats Kap Verde hat aufgrund schwerer Verwüstungen durch einen Tropensturm den Ausnahmezustand verhängt. Mindestens acht Menschen wurden offiziellen Angaben zufolge durch Sturmfluten getötet. Heftige Überschwemmungen auf Kap Verde: 1.500 Menschen obdachlos Gut 1.500 Einwohner seien obdachlos, seitdem Sturm "Erin" auf den Inseln São Vicente, Santo Antão und São Nicolau des Archipels am Montag heftige Überschwemmungen ausgelöst hatte, hieß es am Donnerstag.

Nach Angaben des örtlichen Katastrophenschutzrats fielen am Montag innerhalb von nur fünf Stunden 193 Millimeter Niederschlag. Kap Verde: Brücken eingestürzt, mehrere Stadtviertel überflutet In der Regel fallen laut dem britischen Nationalen Wetterdienst auf dem Archipel im August im Durchschnitt lediglich 15 Millimeter Regen.

Rettungskräfte suchten am Donnerstag weiter nach Dutzenden Vermissten. Polizei und Militär unterstützen die Hilfs- und Bergungsarbeiten. Auf den drei betroffenen Inseln seien Häuser und Straßen zerstört worden, Brücken eingestürzt und mehrere Stadtviertel überflutet worden. 2-tägige Staatstrauer: Portugal sendet humanitäre Hilfe Premierminister José Ulisses Correia e Silva kündigte die Einrichtung eines Krisenkabinetts an, um Hilfsmaßnahmen zu beschleunigen.