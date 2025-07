Unwetter trifft Serbien: Sandsturm wütet in der Hauptstadt

Die plötzliche Entstehung des Sturms erklärt Ana Vuković Vimić von der Fakultät für Landwirtschaft in Belgrad damit, dass der Wind mit einer starken Front in Bodennähe die "richtige Stelle" trifft. Staubstürme würden dort auftreten, wo das Land trocken und erodiert ist – diese Bedingungen seien in Belgrad und Umgebung gegeben, so die Expertin gegenüber Blic.

Doch nicht nur die Trockenheit begünstige solche Wetterphänomene, auch die weit verbreiteten Bauarbeiten würden einen idealen Nährboden für Staubaufwirbelungen schaffen. Zu den Staubstürmen kamen noch Windböen hinzu – die stärksten Böen wehten in Serbien mit einer Geschwindigkeit zwischen 60 und 86 km/h.