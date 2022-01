Im kanadischen Quebec gibt es Bier und Cannabis nur noch für Geimpfte

Vier Mal so viele Corona-Erstimpfungen wie in den Tagen zuvor - das hat die kanadische Provinz Quebec geschafft. Nicht aber, weil den Kanadiern 500 kanadische Dollar oder ein Auto versprochen wurde. Der kanadische Gesundheitsminister Christian Dubé kündigte an, dass nur noch Geimpfte Zugang zu Alkoholshops und Verkaufstellen von Cannabis bekommen werden. Das neue Gesetz soll am 18. Jänner in Kraft treten und betrifft vorerst 8,5 Millionen Kanadier in der Provinz Quebec.

Die Ankündigung scheint ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Während in der Provinz rund 1.500 Erststiche pro Tag durchgeführt wurden, hat sich diese Zahl auf 6.000 nach der Ankündigung erhöht. Auch in Kanada braucht man eine Impfung, um Zutritt zu Sportstätten, Kinos oder Bars zu bekommen. Anders als in Österreich und den meisten Ländern, ist aber auch für den Zutritt von Gesundheitseinrichtungen eine Impfung erforderlich.