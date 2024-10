Pilot erlitt Herzinfarkt, Ehefrau ohne Flugerfahrung landet Flugzeug

Weil der Pilot wegen eines Herzinfarkt s nicht mehr weiterfliegen konnte, hat dessen Ehefrau in den USA ein Kleinflugzeug sicher gelandet.

Das Ehepaar war in einer zweimotorigen Turboprop-Maschine auf dem Weg von Henderson in Nevada nach Monterey in Kalifornien, als der 78-Jährige einen medizinischen Notfall erlitt, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten und die Luftfahrtbehörde FAA bestätigte.