Pilot verstarb während des Fluges

Ein Pilot einer Maschine der Fluggesellschaft Turkish Airlines ist auf einem Flug von den USA in die Türkei an Bord gestorben .

Der Kapitän der Maschine sei zunächst ohnmächtig geworden und noch vor der dann eingeleiteten Notlandung gestorben, teilte der Sprecher der Airline Yahya Üstün in einer Mitteilung auf der Plattform X mit.

Erfolglose Wiederbelebungsversuche

Der Airbus 350 sei auf dem Weg von Seattle nach Istanbul gewesen, als der Pilot ohnmächtig geworden sei.

An Bord habe man versucht, ihn medizinisch zu versorgen. Als das erfolglos blieb, sei durch den Co-Piloten eine Notlandung in New York eingeleitet worden. Der Verstorbene sei langjähriger Mitarbeiter der Fluggesellschaft und 59 Jahre alt gewesen. Die Todesursache war zunächst unklar. Passagiere kamen nicht zu Schaden.