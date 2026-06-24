Die meisten Opfer seien zumeist jüngere Menschen gewesen, berichteten die Zeitung The Indian Express und andere indische Medien unter Berufung auf die Behörden im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh. Im ersten Stock soll sich demnach unter anderem ein Animationsstudio befunden haben, wo sich zahlreiche Jugendliche aufgehalten hätten.

Menschen sind aus Fenster gesprungen Mehrere Personen in dem als Gewerbegebäude benutzten Haus wurden den Berichten zufolge verletzt. Im Erdgeschoss sei unter anderem eine Tierhandlung betrieben worden. Es werde vermutet, dass zahlreiche Personen eingeschlossen gewesen seien, da sich das Feuer rasch ausgebreitet habe, berichtete der Sender NDTV. Mehrere Menschen seien aus dem ersten Stock gesprungen, um sich zu retten. Das Feuer sei nach mehr als einer Stunde unter Kontrolle gebracht worden. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die Behörden kündigten eine gründliche Untersuchung an.