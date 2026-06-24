15 Tote bei Gebäudebrand: Pärchen stirbt kurz vor Hochzeit
Die meisten Opfer seien zumeist jüngere Menschen gewesen, berichteten die Zeitung The Indian Express und andere indische Medien unter Berufung auf die Behörden im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh. Im ersten Stock soll sich demnach unter anderem ein Animationsstudio befunden haben, wo sich zahlreiche Jugendliche aufgehalten hätten.
Menschen sind aus Fenster gesprungen
Mehrere Personen in dem als Gewerbegebäude benutzten Haus wurden den Berichten zufolge verletzt. Im Erdgeschoss sei unter anderem eine Tierhandlung betrieben worden.
Es werde vermutet, dass zahlreiche Personen eingeschlossen gewesen seien, da sich das Feuer rasch ausgebreitet habe, berichtete der Sender NDTV. Mehrere Menschen seien aus dem ersten Stock gesprungen, um sich zu retten. Das Feuer sei nach mehr als einer Stunde unter Kontrolle gebracht worden. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die Behörden kündigten eine gründliche Untersuchung an.
Verlobtes Pärchen wollte bald heiraten
Unter den Toten befand sich auch das Pärchen Neelesh Kumar (28) and Anamika Samanta (27). Die beiden lernten sich im Animationsstudio kennen und verliebten sich ineinander. Im November hätten sich die Verlobten das Jawort geben sollen. Dafür reisten die Eltern von Samanta von Kolkata mehr als 1.000 Kilometer nach Lucknow, um die Familie des Bräutigams zu treffen.
"Die Eltern von Anamika Samanta besuchten unser Zuhause und gaben ihren Segen für die Hochzeit mit meinem jüngeren Bruder Neelesh Kumar. Wir hatten geplant, nächste Woche nach Kolkata zu reisen, um die Hochzeitsvorbereitungen abzuschließen“, sagte Neeleshs Bruder Abhishek Kumar gegenüber The Indian Express.
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