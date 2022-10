Chiemgau in Bayern: 23-jährige Frau nach Clubbesuch getötet

Polizei bittet um Hinweise

Zur Aufklärung des gewaltsamen Todes sucht die Polizei nach Foto- und Videoaufnahmen aus einem Musikclub. Gefragt sei Material, das von Sonntagabend an im „Eiskeller“ in Aschau im Chiemgau oder im Umfeld der Disko gemacht worden sei, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Wer Bilder oder Filme habe, könne diese der Polizei über einen Link im Internet zur Verfügung stellen.