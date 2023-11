Jugendlicher soll Mitschüler in Offenburg angeschossen haben

Ein jugendlicher Schüler soll in einer Schule im badischen Offenburg einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt haben. Der Verletzte sei von Rettungskräften versorgt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Mehrere deutsche Medien berichten, dass derzeit noch nach weiteren Tätern in der Schule gesucht wird. Ob es sich um einen Amoklauf oder einen terroristischen Hintergrund handelt, wollte die Polizei bisher nicht mitteilen.

Erst gestern sollen Schüler in Hamburg eine Lehrerin mit Pistolen bedroht haben. Auch in Österreich gab es am Mittwoch Bombendrohungen gegen mehrere Schulen.