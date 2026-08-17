Ein Vater wollte mit seinen beiden Söhnen im Thailand-Urlaub einen Jetski-Ausflug im Meer machen. Doch dieser ging anders aus als erwartet: Anstatt sicher wieder an Land zurückzukehren, kenterte das ausgeborgte Wassermotorrad und führte dazu, dass die drei Personen 16 Stunden lang auf dem offenen Meer gestrandet waren.

Rettungskräfte suchten nach Vater und Söhnen Die Kinder des Franzosen waren erst fünf und sieben Jahre alt, als sich der Vorfall am 13. August gegen 17 Uhr vor Koh Samui ereignete. Wie National Thailand und France24 berichten, wurden die Rettungskräfte alarmiert, als die Familie nicht nach 30 Minuten von der Fahrt zurückgekommen ist. Mehrere Menschen suchten mit Schnellbooten und Jetskis das Gewässer ab und fanden die „erschöpften“ und „blassen“ Personen am Freitag um 10 Uhr vormittags.

Familie überlebte 16 Stunden lang im Meer Insgesamt 16 Stunden lang hat der 50-Jährige mit seinen Kindern auf dem offenen Meer überlebt. Die Ehefrau des 50-Jährigen und Mutter der Kinder wartete mit der Tochter am Strand, bis die drei sicher zurückgebracht wurden. Die Familie soll laut den Behörden zufolge ihren Urlaub in Thailand fortgesetzt haben.