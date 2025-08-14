Mädchen (13) stirbt bei Jetski-Unfall während Familienurlaub

Die Schwestern Rachel Aliza und Aviva Bracha Nisanov wollten mit ihrer Familie den Urlaub genießen. Zusammen mit ihren Eltern waren sie in Fort Lauderdale, Florida. Bei einem Jetski-Unfall wurde die Reise der Familie durch erschütternde Nachrichten abgebrochen: Die 13-jährige Rachel Aliza ist dabei gestorben.

Jetski krachte gegen Steg Laut CBS News Miami waren die Geschwister am 12. August kurz nach 15:30 Uhr mit dem Wasserfahrzeug unterwegs. Laut den Behörden sollen sie jedoch die Kontrolle über den Jetski verloren haben, was dazu führte, dass er gegen einen Steg krachte. Beide wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Broward Health Medical Center gebracht. Aviva Bracha wurde am Dienstagabend operiert, die 16-Jährige hatte das Fahrzeug gelenkt.

Familie wollte Schulabschluss feiern Ihre kleine Schwester überlebte den Unfall aufgrund ihrer Verletzungen nicht. Wie ihr Bruder Yonah gegenüber NBC Miami berichtete, wollte die Familie den Schulabschluss der Verstorbenen feiern. Als sich der Unfall ereignete, wollte sein Vater Shlomo den beiden Teenagerinnen helfen: "Mein Vater kann nicht einmal schwimmen. Er sprang hinein. Meine Schwestern waren bewusstlos, sie hatten ihre Schwimmwesten an und lagen flach da. Mein Vater sprang hinein und schürfte sich Hände, Füße und den Rücken auf, um sie zu retten (...)."