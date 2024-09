"Wunder": In Japan entlaufener Pinguin überlebt zwei Wochen im Meer

Eine ausgebüxte Pinguindame hat in Japan zwei Wochen in Meer und Wildnis überlebt. Pen-chan, ein weiblicher Brillenpinguin, war Ende August am Rande einer Veranstaltung in der japanischen Region Aichi entflohen. Wie ihr Wärter Ryosuke Imai am Mittwoch berichtete, durchsuchte ein Team sofort die Umgebung ab, musste die Suche wegen Rekordregenfällen im Gefolge eines Taifuns jedoch abbrechen.