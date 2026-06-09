Japan: Streunender Bär nach 4 Tagen eingefangen

Nach vier Tagen im Ausnahmezustand ist ein durch die japanische Stadt Utsunomiya streunender Bär eingefangen worden. Nach Sichtungen unter anderem in einem Einkaufszentrum, bei einer Universität und auf einem Großmarkt wurde der Bär am Dienstag nahe einem Wohnhaus aufgespürt. Jäger, Polizisten und weitere Beamte umstellten das Haus und setzten den Bär mit einem Betäubungspfeil außer Gefecht. Das Tier wurde in einen Käfig auf einem Lieferwagen verfrachtet und abtransportiert.

Der Bär hatte die Menschen in der nördlich von Tokio gelegenen Stadt tagelang in Panik versetzt: Nach Sichtungen vor einer Volksschule und nahe einer Mittelschule waren seit Montag sämtliche Schulen in Utsunomiya geschlossen. Die Einwohnerinnen und Einwohner wurden aufgerufen, nicht ins Freie zu gehen. An der Suche waren Dutzende Jäger und Polizisten beteiligt, auch Hubschrauber waren im Einsatz.

Der erfolgreiche Abschluss der Suchaktion, über den japanische Medien groß berichteten, sorgte in der Stadt für Aufatmen. Der 37-jährige Anstreicher Issei Okabe sagte, sein Kind gehe in die Volksschule, vor der der Bär gesichtet wurde. Als er sein Haus im Fernsehen in den Berichten über das Einfangen des Tiers gesehen habe, sei er erst überrascht und dann "so erleichtert" gewesen.