Ein "äußerst intelligenter" Bär ist in Japan seit Tagen auf der Flucht. Das streunende Tier hatte am Dienstag in Fukushima im Norden des Landes vier Menschen angegriffen - bis Freitagmorgen gelang es den Angaben zufolge nicht, es einzufangen. Fukushimas Bürgermeister Yuki Baba bezeichnete den Bären als "äußerst intelligent".

Der Bär drang am Dienstag zunächst in eine Autoteile-Fabrik in Fukushima ein und biss zwei Mitarbeiter. Auf dem Gelände einer benachbarten Fabrik verletzte er zwei weitere Menschen. Anschließend versteckte sich das Tier in einem der Fabrikgebäude. Trotz der Bemühungen von Jägern und Einsatzkräften, die mit Fallen und Betäubungsgewehren anrückten, entzog sich das Tier dem Zugriff und entkam am späten Mittwochabend. Es gebe Hinweise darauf, dass der Bär dafür ein Fenster "eigenständig geöffnet" habe, sagte Bürgermeister Baba. Es werde zudem davon ausgegangen, dass der Bär in dem Gebäude einen Wasserhahn aufgedreht habe, um zu trinken.