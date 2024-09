James Earl Jones: Darth-Vader-Stimme 93-jährig gestorben

Arbeit als Schauspieler und Sprecher

In seiner 60-jährigen Karriere wirkte James Earl Jones in fast 200 Filmen mit, sowie trat am Broadway auf. Von Stanley Kubriks Dr. Strangelove, bis hin zu der Prinz aus Zamunda, Conan der Barbar und Feld der Träume. Zu hören war der Amerikaner auch bei den Simpsons oder bei CNN.