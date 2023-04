Italiens Problembären sollen ins Ausland umgesiedelt werden

Der italienische Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin hofft, der am Dienstag im Trentino eingefangenen Problembärin JJ4 das Leben retten zu können. "Ich hoffe, dass wir in der Lage sein werden, irgendwo eine Umsiedlungslösung zu finden", sagte der Minister im Interview mit dem Radiosender "Radio Anch'Io" am Freitag. Zugleich sprach er sich für eine Umsiedelung von Bären ins Ausland aus.

"Wir müssen einen Ort finden, an den wir die Bärin bringen können", sagte der Minister. Die Tötung von JJ4 sei nicht die Lösung für das Zusammenleben der Bevölkerung mit den Bären im Trentino. JJ4 hatte vor zwei Wochen einen 26-jährigen Jogger in Caldes im Trentiner Tal Val di Sole getötet.

