Italienerin lag zweieinhalb Jahre tot in ihrer Wohnung

Eine 70-jährige Italienerin ist mindestens zweieinhalb Jahre nach ihrem Tod in ihrer Wohnung entdeckt worden. Die stark verweste Leiche wurde von der Feuerwehr in einem Sessel im Wohnzimmer gefunden. Die Pensionistin lebte allein in einem Einfamilienhaus in der Nähe von Como und war seit mindestens September 2019 nicht mehr gesehen worden. Sie starb vermutlich an einem Herzinfarkt, sagte ein Gerichtsmediziner.



Die Nachbarn dachten, die Frau sei während der Pandemie weggezogen und hatten nicht nach ihr gefragt. Niemand hätte auch nach der Pensionistin gesucht, wenn sich nicht Nachbarn Sorgen wegen morscher Bäume im Garten der Frau gemacht hätten. So versuchten diese Anrainer mit der Frau in Verbindung zu treten, jedoch vergebens. Daraufhin riefen sie die Polizei, die den makabren Fund machte.

Keine Verwandten



Eine Obduktion wurde nicht angeordnet. Die Gemeinde wird nun wahrscheinlich die Kosten für die Beerdigung übernehmen, denn lebende Verwandte der Toten wurden vorerst nicht gefunden.