Streit um Strandbäder in Italien: Betreiber kündigen Streik an

Erstmals in Italien treten die Strandbad-Betreiber in den Streik . Am 9. August werden sie zwei Stunden lang die Arbeit niederlegen, um gegen die Privatisierungspläne der Regierung Meloni und der EU-Kommission zu protestieren . Die Badeanstalten werden zwei Stunden lang geschlossen bleiben und vormittags später öffnen, teilte der Verband der Strandbad-Betreiber Fipe Confcommercio in einer Presseaussendung mit.

Die Betreiber der "Stabilimenti balneari", wie die Strandbäder in Italien heißen, protestieren gegen die ungelöste Frage der Konzessionen . Sie beklagen die "paradoxe Situation", in der sie sich angesichts der Ungewissheit über ihr Schicksal befinden und kritisieren die "Trägheit der Politik".

"Wenn die Regierung und das Parlament nicht zu einer Entscheidung kommen, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu protestieren. Es wäre leichtsinnig, nichts zu tun: Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Familien, die Gefahr laufen, alles zu verlieren, was sie sich in jahrelanger Arbeit aufgebaut haben", so der Sprecher von Fipe Confcommercio Antonio Capacchione.

Vergabe der staatlichen Konzessionen für Bäder

Hintergrund des Streiks ist ein lange schwelender Konflikt um die Vergabe der staatlichen Konzessionen für die Bäder. Küsten und Strände sind in Italien in der Regel im staatlichen Besitz, lokale Verwaltungen wie die Gemeinden vergeben derzeit Strandbad-Konzessionen an verschiedene Betreiber. Das Problem: Die Konzessionen werden ohne die in der EU verlangte ordentliche Ausschreibung zugeteilt.