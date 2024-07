Brände in Italien: 1.200 Touristen mussten evakuiert werden

Waldbrände tobten am Mittwoch in Süditalien. Wegen eines großen Waldbrandes in der Bucht von San Felice in der Nähe der apulischen Küstenstadt Vieste ordnete die Feuerwehr am Mittwoch die Evakuierung eines Campingplatzes und eines Feriendorfes an, in dem sich rund 1.200 Urlauber aufhielten.