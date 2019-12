Italien nahm der Mafia seit 2015 18 Milliarden Euro ab

Im Kampf gegen die finanziellen Interessen des organisierten Verbrechens hat der italienische Staat positive Resultate zu verbuchen. In den vergangenen fünf Jahren wurden von mafiösen Organisationen Bargeld, Unternehmen, Immobilien und anderes Vermögen im Wert von 18 Milliarden Euro beschlagnahmt. Dies entspricht einem Prozent von Italiens Bruttoinlandsprodukt (BIP).

Wie die italienische Finanzpolizei am Montag mitteilte, wurden eine Million Kontrollen durchgeführt, die finanzielle Lage von 55.000 Personen wurde dabei unter die Lupe genommen. „Der Zugriff auf das Vermögen der Mafia ist von vitaler Bedeutung, um den kriminellen Organisationen die Lebensenergie für ihr Fortbestehen zu entziehen“, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Presseaussendung der Finanzpolizei.