Hagelkörner so groß wie Pingpongbälle: Heftige Unwetter in Italien

Heftige Unwetter mit Hagel haben in Norditalien erhebliche Schäden verursacht. Besonders betroffen waren nach Angaben der Behörden und landwirtschaftlicher Verbände die Regionen Emilia-Romagna, Lombardei und Venetien.

Im Süden des Landes hielten Temperaturen von mehr als 40 Grad an, während zahlreiche Wald- und Flächenbrände gemeldet wurden.