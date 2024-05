Wegen schlechter Note: Frau setzte Tochter am Straßenrand aus

Wegen einer schlechten Latein-Note hat eine wütende Italienerin ihre Tochter am Straßenrand ausgesetzt.

Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte die 16-jährige Gymnastin am Montagnachmittag am Rand einer viel befahrenen Umgehungsstraße nahe Rom, wie italienische Zeitungen am Dienstag berichteten.