Italien führt Helmpflicht und Nummernschilder für E-Scooter ein

In Folge von mehreren tödlichen Unfällen will man in Italien nun strengere Regeln für E-Scootern einführen. So hat der Ministerrat in Rom am Dienstagabend einige Änderungen in der Straßenverkehrsordnung verabschiedet.

Laut den neuen vom Kabinett beschlossenen Vorschriften müssen Lenkerinnen und Lenker von E-Scootern einen Helm tragen und eine Versicherung abschließen, für E-Scooter wird ein Nummernschild vorgeschrieben. Die Maßnahmen müssen noch vom Parlament gebilligt werden.